تعرض 4 من الشبكات التلفزيونية الكبرى في مصر 15 من أقوى المسلسلات لعشرات الملايين من جمهورها داخل وخارج مصر، وذلك خلال موسم شهر رمضان 2019.

الشبكات المملوكة لمجموعة إعلام المصريين، وهي "سي بي سي"، و"دي إم سي" و"أون تي في" و"الحياة" تقدم باقة من الأعمال الدرامية المتميزة، تضمن فيها للأسر المصرية متعة عالية أثناء المشاهدة وتنوُّع واسع في الأعمال الفنية المُقدمة، فضلًا عن وجود عدد كبير من النجوم الشباب والمخضرمين، يطلون على الجمهور من خلال نصوص درامية فريدة ومتنوعة.

الوجبة الدرامية المتكاملة التي تقدمها الشبكات الأربعة خلال الشهر الفضيل، تؤكد الحرص المستمر والجهود المبذولة دومًا لعرض كل ما هو جدير بثقة وإعجاب الجمهور، لذلك تخوض السباق الرمضاني بـ 15 مسلسلًا من أقوى المسلسلات التي تنافس هذا العام، من إنتاج شركة "سينرجي".

تعرض كل شبكة 3 مسلسلات حصريًا عبر قنواتها، فضلا عن وجود 3 أعمال درامية أخرى يتم عرضهم بالتزامن بين الشبكات الأربعة "ON" و"الحياة" و"CBC" و"dmc"، وهو ما تم تنظيمه بطريقة مميزة تلائم طبيعة جمهور كل قناة، والنجوم المفضّلين لهم عبر هذه الشاشات.

وتضمَّنت الخطة الدرامية المتكاملة والمميَّزة للشبكات الأربعة في رمضان 2019 الأعمال التالية:

زلزال

الفنان محمد رمضان صاحب النجاحات الفنية القوية، يتألق كعادته من خلال مسلسل "زلزال" عبر شاشة "دي إم سي"، الذي تدور أحداثه حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما. يشارك رمضان البطولة حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين.

كلبش 3

استمرارًا للنجاحات الباهرة لشخصية "سليم الأنصاري" التي قدّمها الفنان أمير كرارة بمهارة خلال الجزئين الماضيين من مسلسل "كلبش"، يعود أمير بجزء ثالث أكثر إثارة هذا الموسم، عبر شاشة قناة "أون" حيث يتقدّم "سليم" باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكة القائمة على الكرة والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس. يشاركه البطولة هشام سليم، أحمد عبدالعزيز، يسرا اللوزي، أحمد العوضي.

لمس أكتاف

يواصل الفنان ياسر جلال عبر شاشة "سي بي سي" تقديم بصمته الخاصة في دراما الأكشن، حيث يقدم شخصية المصارع "أدهم عبد الجابر" الذي يتورط في أعمال إجرامية، تتباين ردود فعله خلالها، وتتصاعد الأحداث لا سيما بعد قراره بالتراجع وإبداء رغبته في عيش حياة آمنة مستقرة. يشارك في بطولة المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي.

بدل الحدوتة 3

بعدما حجزت الفنانة دنيا سمير غانم لنفسها مكانة مميزة على خريطة الكوميديا في السينما والدراما، تقدم لجمهور المشاهدين جرعة قوية من الكوميديا هذا الموسم في "بدل الحدوتة 3" عبر شاشة "سي بي سي"، حيث يعتمد المسلسل على 3 قصص مختلفة، يشارك فيها عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وتدور الأحداث من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، التي نرى في كل قصة منها ملمحًا من ملامح العلاقات العاطفية في العصر الحالي. يشاركها البطولة محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، سارة عبد الرحمن والنجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

بركة

يعود الفنان عمرو سعد للسباق الرمضاني عبر شاشة "سي بي سي" من خلال مسلسل "بركة"، مجسدًا شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة. لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه. يشاركه البطولة كمال أبورية، هالة صدقي، وهنادي مهنا.

هوجان

يلفت الفنان محمد إمام الانتباه له بقوة كالعادة في أعماله الفنية، ويطل علينا هذا العام من خلال مسلسل "هوجان"عبر شاشة "الحياة"، الذي يجسد خلاله شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته. يشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس.

لآخر نفس

لا تزال الفنانة ياسمين عبد العزيز تنافس بقوة في صدارة المسلسلات الرمضانية، حيث تجسد في مسلسل "لآخر نفس" دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هي وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق. يشاركها البطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي ويعرض المسلسل عبر شاشة الحياة.

البرنسيسة بيسة

كعادتها في إجادة تقديم الأدوار الكوميدية، وعلى شاشة الحياة تطل علينا الفنانة مي عز الدين هذا العام بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، عن حياة الفتاة الشعبية الفقيرة "بيسة" التي تعمل في مجال الأفراح، وترث من عمها الذي يتوفى فجأة، لكن يحدث صراع بسبب هذا الإرث، يتم خلاله بعض المفارقات الكوميدية. يشاركها البطولة حجاج عبدالعظيم، محمد أنور، بوسي، أمير المصري.

أبو جبل

انطلاقًا من القاعدة التي بناها لنفسه بقوة على خريطة الدراما الرمضانية على مدار السنوات الماضية، يطل الفنان مصطفى شعبان على جمهوره من خلال مسلسل "أبو جبل"، مجسدًا خلال الأحداث شخصية تاجر كبير، يتعرَّض للعديد من الأزمات المتلاحقة هو وأسرته، حيث تدور الأحداث في إطار درامي مشوق، تظهر خلاله صراعات عديدة لكشف لغز الأزمات التي تتعرَّض لها الأسرة، لا سيما في التجارة ومع الأقارب. يشاركه البطولة دياب، محمود البزاوي، عائشة بن أحمد، نجلاء بدر ويعرض على قناة أون .

الواد سيد الشحات

بـ"خفة دمه" المعهودة يتألق الفنان أحمد فهمي في كوميديا "الواد سيد الشحات"، مجسدًا شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة وعوالم أخرى. يشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن ويعرض على دي إم سي.

ابن أصول

بعد تألق لافت في دراما رمضان العام الماضي، يعود الفنان حمادة هلال من جديد من خلال مسلسل "ابن أصول" عبر شاشة دي إم سي والذي يجسد خلاله شخصية شاب يحتوي بداخله على العديد من المتناقضات؛ يفعل الخير لأقصى درجة وفي نفس الوقت شيطان من الشياطين، ابن بلد منتمي لأصل أبيه الشعبي لكنه في نفس الوقت من أبناء الطبقة الراقية التي عاش فيها بسبب والدته الأرستقراطية التي يتعلّق بها بشدة ويغار عليها، إلى أن يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف المتورط الحقيقي في ذلك، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب. يشاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي

طلقة حظ

بعد النجومية التي بدأها من المسرح بين النجوم الشباب، ثم الدراما والسينما، يتألق الفنان مصطفى خاطر هذا الموسم من خلال مسلسل "طلقة حظ"، مجسدًا شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عده أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف. يشاركه البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، خالد أنور ويعرض على قنوات الحياة ودي إم سي وسي بي سي وأون .

حكايتي

في أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما، تشارك الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "حكايتي"، الذي تدور أحداثه حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء. يشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم وفاء عامر، إدوارد، ويعرض المسلسل على قنوات سي بي سي ودي إم سي وأون .

قمر هادي

بهدوئه المعتاد، يعود الفنان هاني سلامة بـ"قمر هادي" من خلال قالب تشويقي مُغلَّف بالمشاعر الإنسانية، مجسدًا شخصية "زياد وحيد أبو المكارم"؛ شاب خفيف الظل هادئ الطباع في البداية، ولكن مع تطور الأحداث يظهر تغيرًا واختلافًا كبيرًا لديه، ويتم كشف الكثير عن ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث، لا سيما بسبب ابنته. يشاركه البطولة داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان، ويعرض على قناة أون

علامة استفهام

ينافس الفنان محمد رجب بقوة في الدراما الرمضانية للعام الحالي من خلال مسلسل "علامة استفهام"، الذي تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث. يشاركه البطولة ميريهان حسين، هيثم أحمد زكي، محمود البزاوي، ويعرض على قنوات الحياة ودي إم سي وسي بي سي وأون.