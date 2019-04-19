أعلنت قناة "القاهرة والناس" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعادة عرض مسلسل "أمير الليل" في رمضان، والذي عرض على نفس القناة عام 2016.

وتدور أحداث المسلسل حول سحر وغموض شخصية "الأمير عمر"، وتمرد وعنفوان شقيقة زوجته المريضة "فرح"، وذلك خلال حقبة تاريخيّة مهمّة من تاريخ لبنان في زمن الانتداب، ويمتد بالحقبة حتى أواخر ثلاثينيّات القرن الماضي، كما يظهر قصور الأمراء وبيوت قُرى لبنان.

"أمير الليل" بطولة رامي عياش، ميس حمدان، أحمد كرارة، ليلي بن خليفة، وبيتر سمعان، ومن تأليف منى طايع، وإخراج إيلي برباري.