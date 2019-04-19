قالت مصادر مطلعة بنقابة الصيادلة، إن هناك أزمة اشتعلت في النقابة، بعد تفجر الخلاف بين أعضاء مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات وعدد من المرشحين فى نقابة القاهرة، بعدما اكتشف المرشحون، أنه جرى نقل قيد عدد حوالي 700 صيدلي من نقاباتهم الفرعية إلى القاهرة، قبيل الاقتراع بشكل غير قانوني، وهو ما دفع الدكتور ثروت حجاج المرشح لمنصب النقيب العام والدكتور البدري الهواري، المرشح لمنصب نقيب القاهرة للتلويح بالطعن فى الانتخابات.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن المرشحين طالبوا اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعادة فرز الأصوات، ومراجعة الكشوف الانتخابية ومطابقتها بالسيستم، وفي حالة التأكد من المخالفة للقانون تعاد الانتخابات في القاهرة والجيزة مرة أخرى.

من جانبه، قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال النقيب، والمسؤول عن القيد بالنقابة، إنهم يتلقون يوميا طلبات نقل قيد صيادلة بناءا على رغباتهم، وبعدها يجري إخطار النقابة الفرعية، والنقل على السيستم بشكل قانوني، مضيفا: "لدينا ما يسمى باستمارة تحديث البيانات، وإذا حدث أي تغيير في محل السكن أو العمل من حق الصيدلي نقل قيده بحسب موقعه الجديد".

وأضاف لـ"الوطن": "هذا كله لا يؤثر على العملية الانتخابية ولا يعد تزويرا كما يدعي البعض، خاصة وأن النقابة العامة تخطر النقابة الفرعية قبيل العملية الانتخابية بالكشوف النهائية لجمعيتها العمومية بأسبوع، ويغلق السيستم قبل منح الفرعيات تلك الكشوف، لافتا إلى أن إثارة هذا الموضوع الغرض منه إحداث "شوشرة" على الانتخابات فقط- على حد وصفه.