أجرى أحمد جمال، نائب محافظة الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية موسعة، لتفقد عددا من اللجان والمقار الانتخابية بنطاق أحياء وسط والجمرك وغرب، للاطمئنان والتأكد من التجهيزات النهائية قبيل انطلاق التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد "جمال"، في تصريحات على هامش الجولة، أن جميع قيادات وأجهزة المحافظة في حالة استعداد وتنسيق تام لتوفير كل التجهيزات اللازمة، لإتمام العملية الانتخابية وإخراجها بصورة جيدة وتسهيلها على المواطنين خاصة كبار السن وذوى الإعاقة.

واستفسر نائب المحافظ من القوات الأمنية المسؤولة عن المقار الانتخابية عن تواجد أية احتياجات لهم، ليتم توفيرها فورا، مشددا على رؤساء أحياء وسط والجمرك وغرب بالمتابعة المستمرة لمحيط المقار الانتخابية والتنسيق الفوري مع كل الجهات المعنية، لإزالة أي عقبات طارئة.

رافق نائب المحافظ في الجولة؛ العقيد محمد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء سمير صدقي، رئيس حي وسط، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، واللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، والقائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدا السبت، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، وتفتح الإسكندرية 18 لجنة عامة موزعين على 423 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي عدد الناخبين حوالي 4 ملايين ناخب.