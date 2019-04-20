علق الإعلامي عمرو أديب، على الشائعات المنتشرة حول ما يسمى "صفقة القرن"، وما يُتداول عن تخلي مصر عن جزء من سيناء لصالح غزة لإقامة دولة فلسطينية.

وقال أديب، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن مبعوث السلام للشرق الأوسط جيسون جرين بلاك نفى دخول أي جزء من الأراضي المصرية في "صفقة القرن"، وطلب عدم ترديد مثل هذه الشائعات.

وتابع: "كل الناس اللي بتردد أن مصر ستتخلي عن جزء من سيناء ضمن (صفقة القرن)، الأمر ده منفي من الأمريكان، وكان ممكن يصمتوا لكن مسؤول رسمي أمريكي قال الكلام ده غير مظبوط".

وأوضح أديب أن كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه سيعلن عن صفقة القرن بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية وبعد انتهاء شهر رمضان، مشيرًا أنها تحتاج لتنازلات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأكد أديب أنه يبدوا أن التأجيل المستمر بسبب معارضة دول كثيرة في المنطقة العربية للصفقة، "أنا حابب حضراتكم تبقوا عارفين اللي بيحصل في صفقة القرن لأن ده موضوع هام".