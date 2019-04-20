تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

زوجة على ربيع

"شكرا يا قلب أمك" بهذه التدوينة على حساب منسوب لـ"ندا محمود" زوجة علي ربيع، نجم مسرح مصر، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثيرت حالة من الجدل بين متابعيها، حول خلافها مع زوجها.

ندا، ووفق الحساب المنسوب لها، قالت "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

زوجة علي ربيع: "أنا وبنتك خصيمتك يوم القيامة".. ووالدتها: "طردها في عز الفجر"

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم 2019 مكان استفتاء الدستور معرفة لجنة استفتاء الدستور

ينتظر المصريون في الخارج موعد الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يبدأ غدا الجمعة، أما المصريين في الداخل من بعد غد، السبت وحتى يوم الإثنين (20-22 إبريل)، ولضمان المشاركة الفعالة، يجب مراعاة عدة شروط ليكون صوتك الانتخابي صحيح:

وتقدم "الوطن" قواعد الإدلاء بالصوت الانتخابي وفق المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية:

خطوة بخطوة.. كيفية الإدلاء بصوتك في الاستفتاء

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام 20 و21 و22 للمصريين بالداخل.

وتستعرض "الوطن" ساعات الراحة باللجان الانتخابية وفق ما نشر بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعرف على ساعات الراحة بمقر اللجان الانتخابية للاستفتاء على الدستور

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، خدمة استعلام المواطنين عن مقر اللجان الإلكترونية والتعرف على قاعدة بيانات الناخبين، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وتقدم "الوطن" أبرز الخطوات على النحو التالي:

"4 خطوات".. كيف تعرف لجنتك للتصويت على التعديلات الدستورية؟

مباريات الزمالك القادمة

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رسالة إلى رئيس نادي الزمالك وذلك قبل مواجهة الفريقين في الدوري.

وداعب «آل الشيخ» رئيس نادي الزمالك ونشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجنعه برئيس الزمالك وكتب: " بحب اضايقك وخصوصاً قبل يوم الثلاثاء ... المناكفة محبة".

تركي آل الشيخ لرئيس الزمالك: بحب اضايقك وخصوصاً قبل يوم الثلاثاء

تقرر عودة الثنائي، محمود جنش والتونسي حمدي النقاز، لصفوف فريق الزمالك خلال المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدوري العام.

وكان الثنائي غاب عن المباراة الماضية للأبيض أمام الإسماعيلي، حيث حصل الونش على ثلاث انذارات، بينما غاب «النقاز» بعد طرده في مواجهة المصري في الجولة قبل الماضية.

«الونش والنقاز» يعودان للزمالك أمام بيراميدز