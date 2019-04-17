تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

Messi

نجح فريق برشلونة في التقدم على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ميسي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، وعاد ليُسجل الثاني بالدقيقة 20.

بالفيديو في 4 دقائق.. ميسي يضرب مانشستر يونايتد بثنائية رائعة بدوري الأبطال

حكيم زياش

ألغى الحكم الفرنسي كليمين تيربين، هدفًا ثالثًا للنجم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمام يوفنتوس، بداعي التسلل خلال المباراة، التي جمعتهما الثلاثاء بمعقل السيدة العجوز بملعب أليانز ستاديوم.

تقنية الفيديو تحرم حكيم زياش من هدف ثالث لأياكس أمام يوفنتوس

Porto VS Liverpool

تقام اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات في مختلف البطولات، على النحو التالي:

17 إبريل.. ليفربول وبورتو ضمن أبرز مباريات اليوم

إنجي أفلاطون

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى 95 لميلاد الفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون بوضع صورتها على صدرة صفحته الرئيسية.

وإنجي أفلاطون ولدت 16 أبريل 1924، بأحد قصور القاهرة وتلقت تعليمها في مدرسة القلب المقدس الفرنسية الداخلية، ثم في مدرسة الليسية الفرنسية حتى حصلت على شهادة البكالوريا.

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون