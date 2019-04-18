ليفربول وتعديلات الدستور ومان سيتي.. أبرز تريندات "جوجل"

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ليفربول ليفربول وبورتو Liverpool

نشر موقع «بليتشر ريبورت» الأمريكي، اليوم، تصريحًا خاصًا على لسان الجناح الدولي المصري محمد صلاح نجم وأيقونة فريق ليفربول.

وقال صلاح من خلال تصريحاته: «أعتقد أنه علينا أن نغير من طريقتنا وأسلوبنا في معاملة المرأة في ثقافتنا.. وهذا ليس بأمر اختياري».

صلاح: علينا أن نغير من طريقتنا في معاملة المرأة بثقافتنا

علق الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة ليفربول على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم وفقًا لاختيارات مجلة «تايم الأمريكية».

صلاح يعلق على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم

علق حساب ليفربول الرسمي عبر انستجرام على مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال الحساب الرسمي للريدز: نحن ليفربول هذا يعني الكثير.

بالصور.. رد فعل ليفربول على مواجهة برشلونة في دوري ابطال اوروبا

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الانتصار الكبير على بورتو بنتيجة 4-1، في إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الدراجاو، مساء الأربعاء.

كلوب: رد فعل لاعبي ليفربول كان عظيمًا أمام بورتو.. والهدف الأول مشكوك في صحته

روض فريق ليفربول التنانين البرتغالية فريق بورتو بنتيجة 4-1 خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب الدراجاو، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل رفاق محمد صلاح لنصف نهائي البطولة.

وضرب ليفربول موعدًا ناريًا أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحل الريدز ضيوفًا على الفريق الكتالوني يوم 30 أبريل، قبل أن يستضيف رفاق محمد صلاح البلوجرانا يوم 7-5.

بالفيديو.. في ليلة تألق صلاح ليفربول يقصي بورتو برباعية.. ويضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة

موعد الاستفتاء على الدستور 2019

ألقى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، كلمة في مؤتمر الهيئة لدعوة المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال لاشين: "إن الاستفتاء على تعديل الدستور سيتم تحت إشراف قضائي كامل بمعنى قاضى على كل صندوق، ووسط متابعة ومراقبة من جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية"، مؤكدًا: "أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعهد أمام شعب مصر بإجراء استفتاء بنزاهه وحيادية".

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستفتاء سيتم تحت إشراف قضائي كامل

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل الدساتير نصت على إجراءت تعديلها، ولما للدستور من مكانة فإن نصوصه لا تعدل إلا باتباع إجرءات أشد صرامة، وأكثر تعقيدًا من المتبعة في أحكام القانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية.

لاشين: التعديلات الدستورية طرحت للمناقشة المجتمعية بديمقراطية وحرية

مان سيتي

نجح فريق توتنهام في تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم الإنجليزية، وذلك عقب تأهل توتنهام لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية بعد تأهل توتنهام لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق توتنهام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم خسارته من مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، في المواجهة، التي جمعت الفريقين، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة، مستفيدًا بذلك من انتصاره ذهابًا على السيتي بهدف نظيف

في مباراة مجنونة بالفيديو.. توتنهام يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال رغم السقوط أمام السيتي