تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

إنجي أفلاطون

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى 95 لميلاد الفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون بوضع صورتها على صدر صفحته الرئيسية.

وإنجي أفلاطون ولدت 16 أبريل 1924، بأحد قصور القاهرة وتلقت تعليمها في مدرسة القلب المقدس الفرنسية الداخلية، ثم في مدرسة الليسية الفرنسية حتى حصلت على شهادة البكالوريا.

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون

هدف محمد صلاح ليفربول وتشيلسي

سجل محمد صلاح هدفا من تصويبة صاروخية في مرمى تشيلسي، في المباراة التي جمعت فريقه ليفربول مع البلوز في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"

ونجح ليفربول في تحقيق الانتصار بهدفين دون رد، ليستعيد صدارة البريميرليج برصيد 85 نقطة، متفوقا بنقطتين على مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.

شاهد هدف محمد صلاح الرائع في مرمى تشيلسي من كل زوايا ومدرجات ملعب أنفيلد

فاتورة التليفون

تستعرض "الوطن" خطوات دفع فاتورة تليفون شهر أبريل 2019، التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات ضمن خدماتها لعملائها، حيث تمكنهم من معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وسدادها إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وتأتي الفاتورة عن فترة الاستهلاك من أكتوبر حتى ديسمبر 2018، واشتراك الفترة من يناير حتى مارس 2019 ، وجاءت الخطوات كما يلي:

بالصور خطوة بخطوة.. سداد فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

كاتدرائية نوتردام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام.. فقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".

السيسي يعلن تضامنه مع فرنسا في حريق كاتدرائية نوتردام

يوم أسود في تاريخ فرنسا سجّل حضوره الكئيب بتدمير كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس.

ألسنة الدخان تصاعدت بقوة في سماء مدينة النور فخنقت أهلها ورسمت شبحاً في أفق باريس.

ومن كل الأنحاء توافد الفرنسيون على الكنيسة التاريخية ليشهدوا يوماً أسود على نهر السين ستظل ذكراه تؤرقهم حتى الموت، إذ وقفوا يزرفون الدموع ويصلون داعين الله أن يحفظ لهم ما تبقى من كنيستهم.

غرق الواقفون في صمت ثقيل لا تقطعه سوى أصوات خراطيم المياه التي انهالت على مبنى الكنسية من كل حدب وصوب دون فائدة، فالحريق الهائل أسقط البرج التاريخي وأتى على جدران الكاتدرائية.

"الوطن" ترصد في هذه الصور الفاجعة التي ألمت بالعالم أجمع:

100 صورة لحريق كاتدرائية نوتردام.. يوم أسود على باريس

قال أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس، إن الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام يتطلب تكاتف الجميع من أجل إعادة ترميم الأجزاء المنهارة والمتضررة.

وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "نتمنى أن يكون الحريق غير مفتعل، لأن كل شخص يعتنق ديانة وعنده ضمير يكون مؤمنا بالتعايش ويحافظ على جميع الأماكن المقدسة، ونحن كعائلة مسلمة تسلَّمنا مفاتيح كنيسة القيامة منذ عقود طويلة".

أمين مفتاح كنيسة القيامة لـ"الوطن": متضامنون مع نوتردام ونتمنى ألا يكون الحريق مفتعلا