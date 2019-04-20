"الخشت" عن منح "حفل حماقي": "طلاب من الأرياف ومينفعش نقصر مع ولاد مصر"

استعرض الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الفيديو المنتشر لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الذي قرر فيه إعفاء الطلاب من دفع المصروفات وإعفاء طلاب المدن الجامعية من مصاريف المدينة خلال شهر رمضان، ومنح طلاب السنوات النهائية الراسبين 5% لرفع درجاتهم ونجاحهم، على هامش حفلة الفنان محمد حماقي بجامعة القاهرة.

وأوضح أديب، أن الخشت تعرض لهجوم كبير على وسائل التواصل التواصل الاجتماعي خاصة أن البعض اعتبر ما قدمه الخشت للطلاب كرشاوى للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

الخشت عن إعفائه لمصروفات الطلاب: طلاب جايين من الأرياف ومش قادرة تدفع

الخشت قال في مداخلة هاتفية مع أديب، إن الهجوم الذي تعرض له يبين الدور الصعب الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في القتل المعنوي لأي شخصية، مؤكدًا أن "الفيديو حدث فيه تحريف لكلامه ووضعه في غير سياقه".

وتابع: "في الحقيقة أنا في جامعة القاهرة معروف عني من زمان إن أنا بتعاطف مع الطلاب المتعثرين، وفي كل سنة أنا بعفيهم فعلا، ودي مش جديدة لأننا بنيجي في الترم الأول بنقول اللي مش هيدفع مش هيدخل الامتحان، واللي مش قادر بنضمن له ده عن طريق التكافل الاجتماعي وبعض رجال الأعمال والمسؤولين، وبيقولولنا هاتوا الكشوفات وإحنا هندفع لهم".

وأردف: "المدينة الجامعية فيها طلاب جايين من الأرياف ومش قادرة تدفع، وأنا السنة اللي فاتت كفلت 5000 طالب في المدينة الجامعية، لأنهم مش قادرين يدفعوا، فهل أنا هسيبهم مهددين أنهم يتعمل لهم إخلاء من المدينة، وإن أهلهم يبقوا شايلين الهم".

واستطرد: "الكلام ده ميرضيش حد أبدًا، ودول ولادنا ودول ولاد مصر ومينفعش نسيبهم كده".

الخشت عن الحفل الفني: نرتقي بالتذوق الفني للطلاب وحماقي فنان محترم

وعن الحفل الفني الذي أقامته الجامعة للفنان محمد حماقي بجامعة القاهرة، قال الخشت إنه "يسعى في أكثر من مسار لتطوير طريقة تفكير وتطوير الوجدان والارتقاء بجوانب التذوق الفني للطلاب".

وأضاف: "أنا جايب لهم فنان محترم وأغانيه محترمة، وكان فيه حشد كبير جدا وأنا قدامي على المنصة 70 ألف طالب حسبناهم بجوجل، وفي الناحية التانية 50 ألف طالب حطيت لهم 7 شاشات، و15 ألف طالب في المدن الجامعية، ومنعت دخول 100 ألف طالب تانيين".

وتابع: "أنا كان قدامي 70 ألف طالب واقفين من الساعة واحدة كلهم زانقين بعض، ومكنش من المقرر إني اتكلم وكان الموقف صعب، وأنا حبيت أطلع لطلابي عشان الضغط اللي عليهم عشان مش يبقى فيه تدافع، وعشان ميبقاش فيه عناصر مدسوسة عشان تبوظ الحفلة".

وأثنى الخشت على الفنان محمد حماقي مؤكدًا أنه تنازل عن نصف أجره وأيضًا تحمل الضريبة المفروضة على الحفل.

الخشت: إعفاء الطلاب من المصروفات "تكافل اجتماعي"

وعلق رئيس جامعة القاهرة، على إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة بالمدن الجامعية خلال شهر رمضان، قائلا إن ذلك بسبب قدوم شهر رمضان المبارك، والعلاقة الوطيدة بينه وبين الطلاب.

وأضاف: "بعض رجال الأعمال كلموني أنهم ممكن يساعدوا الطلاب، وأنا عندي التكافل الاجتماعي، وأنا عندي فلوس ونميت موارد الجامعة".

الخشت: لا صلة بين التسهيلات والاستفتاء على التعديلات الدستورية

ونفى الخشت وجود أي صلة بين هذه التسهيلات وبين الاستفتاء على التعديلات الدستورية: "أنا مجبتش سيرة التعديلات الدستورية خالص، ومفيش أي يافطة ومفيش أي كلمة، وأنا رددت مع الطلاب هتاف تحيا مصر، و70 ألف طالب بيردوا عليا في نفس اللحظة تحيا مصر، والموضوع ده أزعج ناس كتير جدا لأنهم متخيلين أن الطلبة معندهمش نزعة وطنية أو أنهم ضد الدولة الوطنية".

ونفى رئيس جامعة القاهرة دعوته الطلاب للمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور: "مجبتش سيرة التعديلات ولا علقت يافطة ليها علاقة بالتعديلات ولا الجامعة فيها ده"، مؤكدًا ضرورة مشاركتهم في أي استحقاق دستوري: "لازم ولادي يكون لهم مشاركة في أي حدث سواء يقولوا نعم أو لا".

الخشت عن منح 5% للراسبين: بيبقى عندي طالب ناقص له درجة على التخرج

وشرح الدكتور محمد عثمان الخشت، قصة منح طلاب السنوات النهائية الراسبين 5% من مجموع الدرجات من أجل تخرجهم من الجامعة، قائلا: "بيبقى عندي طالب ناقص له درجة على التخرج، بيبقى ناجح في كل المواد وبييجي في مادة بيجيب 6 من عشرين، لو جايب 7 بيترفع بقواعد الرأفة، ودي موجودة بقرارات سابقة ومعروفة من زمان".

وأضاف أنه قرر منح الطالب هذه الدرجة ليتم منحه درجات الرأفة بعدها ليتخرج من الجامعة، متابعا: "طالب بدل ما يعيد السنة على مادة واحدة عشان درجة ويتأخر جيشه وتخرجه ويحصل إهدار للمال العام ومواصلات وأسرة مهمومة".

وتابع: "أنا بديله درجة واحدة بس في مادة واحدة بس، وبتعادل 5% ودي اسمها الرفع الحدي".