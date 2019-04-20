أسعار العملات اليوم في مصر

اختلفت أسعار العملات أمام الجنيه المصري في بعض البنوك ومنها بنك البركة والبنك الأهلي اليوناني خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وتنشر "الوطن" استمرارًا لخدماتها أسعار بيع وشراء العملات.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك البركة والمشرق نحو 17.15 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي اليوناني 17.16 جنيه للشراء و17.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر نحو 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد 4.65 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي نحو 19.29 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الكويت الوطني نحو 19.28 جنيه للشراء و19.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.57 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 4.55 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني نحو 22.30 جنيه للشراء و22.51 جنيه للبيع، وسجل في بنك التنمية الصناعية نحو 22.28 جنيه للشراء و22.51 جنيه للبيع.