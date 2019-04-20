أشاد الإعلامي عمرو أديب، بما قامت به الدولة المصرية من تخصيص لجان للوافدين من أجل إدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية دون الرجوع إلى محل إقامتهم، مضيفًا: "كان فيه استحقاقات كتيرة الناس بتتبهدل وتتعذب، مكنوش بيلحقوا يروحوا بلدهم".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن ما رأيناه أمام لجان الوافدين في العاصمة الإدارية الجديدة رائع للغاية، حيث إن العاملين في العاصمة الجديدة قد تكون لجنتهم الانتخابية في أسيوط أو أسوان أو غيرها من محافظات مصر، وبالتالي فإن الدولة قامت بالتسهيل عليهم.

وتابع: "اللجان الانتخابية اللي راحت لكل المواطنين مش الناس اللي روحلها بس"، موضحًا أنه كان يتمنى أن يعتبروه وافدًا في منطقة 6 أكتوبر، ولكنه ذهب إلى ميدان عابدين من أجل الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.