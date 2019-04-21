أديب يوجه رسالة لابنة هشام بركات بعد ترؤسها "لجنة السيسي" في الاستفتاء

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه شعر بفخر شديد عندما وجد أن المسؤولة عن اللجنة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي مروة هشام بركات، ابنه النائب العام الشهيد هشام بركات، فضلًا عن تغيير اسم اللجنة باسم أحد الشهداء أيضًا.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر": "أنا احترمت الموقف كله، هذه القاضية تُكمل رسالة والدها، وواقفة على رجليها، أبوها زمانه ينظر لها من الجنة في العليين وفخور بها".

ووجَّه الإعلامي رسالة لنجلة الشهيد هشام بركات: "كل ما هشوفك هنقولك أبوكي كان راجل بطل ومحترم وإنتي كملي المسيرة وربنا يحفظك".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباح أمس ويستمر حتى التاسعة مساء أمس في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.