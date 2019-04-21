رئيس حزب التجمع: خوف المصريين على وطنهم وراء مشاركتهم في الاستفتاء

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ورائه دافع بمخزونه الحضاري وهو بناء الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها، موضحًا أن المصريين يشعرون بالخوف على وطنهم لذلك أصروا على المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره في برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على فضائية "TEN"، مع الإعلامي عمرو أديب ونشأت الديهي، أن الدستور هو احتياج وطني لمواجهة الفكر المتخلف، ووجود الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة المقبلة ضرورة، حيث يُعد أهم رموز ثورة 30 يونيو.

وأكد أن هناك مواد في الدستور تحتاج أيضًا لتعديلات جوهرية، كما أن التعديلات الحالية تفتح الطريق لعمل دستور جديد، مضيفًا :" ما يحدث الآن هو تعديلات جوهرية تحسم قضايا هامة للحظة الحالية التي يمر بها الوطن".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي اليوم.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.