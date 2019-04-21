شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، عدة غارات على مواقع للميليشيا المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي، إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية.

وذكر بيان للمطار أنه "لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر"، بحسب "سكاي نيوز".

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، قال في وقت سابق السبت إن ميليشيات طرابلس تقوم بتنفيذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة طرابلس.

وأشار المسماري، إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكل الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

وأعاد التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي هو القضاء على الإرهابيين والميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.