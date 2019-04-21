اختتمت مساء اليوم، فعاليات بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضي، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرياضية، والتي تقام تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر حفل الختام هشام السنجري نائب عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، والسيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، ومحي بدير مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة وعمرو الكوراني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وعبدالرزاق الزيني مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

ووجهت الدكتورة إيمان حسن، الشكر إلى المحافظات المشاركة في بطولة كأس الرئيس للتفوق الرياضي ومحافظة دمياط التي احتضنت الفعاليات النهائية للنشاط الرياضي للبطولة، قائلة إن البطولة العام المقبل ستكون في إحدى مدن الصعيد.

وأشادت بمستوى التنظيم وأداء محافظة دمياط والتي شاركت بعروض رياضية في الحفل الختامي وفقرات للبراعم وعرض من المدرسة العسكرية بدمياط،

كما وجهت الشكر لمحافظة الإسماعيلية لمشاركتها بعرض رياضي في الحفل الختامي.

وأثنت الدكتورة إيمان حسن على أداء الفرق المشاركة في البطولة، كما أثنت على أداء الإدارة العامة للتربية الرياضية وعلى العروض الرياضية والتي حملت الطابع الوطني.

وأعلنت الدكتورة جيهان علام، عن أن درجات الحافز الرياضي هذا العام هي 8 درجات للفائزين بالمركز الأول، و6 درجات للفائزين بالمركز الثاني، و5 درجات للفائزين بالمركز الثالث، و3 درجات للفائزين بالمركز الرابع.

وشهد الحفل الختامي توزيع الدروع والكؤوس المقدمة من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية للفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في ألعاب "كرة القدم- كرة اليد- كرة السلة- الكرة الطائرة"، وجاءت النتائج كالتالي:

الألعاب الجماعية "بنات":

المركز الأول: محافظة القاهرة (ب)

المركز الثاني: محافظة الجيزة

المركز الثالث: محافظة القاهرة (أ)

المركز الرابع: محافظة الاسكندرية

كرة السلة:

المركز الأول: محافظة الإسكندرية

المركز الثاني: محافظة الجيزة

المركز الثالث: محافظة القاهرة (أ)

المركز الرابع: محافظة القاهرة (ب)

الكرة الطائرة

المركز الأول: محافظة القاهرة (أ)

المركز الثاني: محافظة القاهرة (ب)

المركز الثالث: محافظة دمياط

المركز الرابع محافظة الجيزة

وجاءت نتائج الألعاب الجماعية "بنين" كالتالي:

كرة القدم

مركز أول: محافظة أسيوط

المركز الثاني: محافظة الإسكندرية

المركز الثالث: محافظة الشرقية

المركز الرابع: محافظة المنيا

كرة الطائرة

مركز أول: محافظة القاهرة (ب)

المركز الثاني: محافظة القاهرة (أ)

المركز الثالث: محافظة الإسكندرية

المركز الرابع: محافظة البحيرة

كرة السلة

مركز أول: محافظة القاهرة (أ)

المركز الثاني: محافظة الجيزة (أ)

المركز الثالث: محافظة الإسكندرية

المركز الرابع: محافظة الشرقية

كرة اليد

مركز أول: محافظة القاهرة (ب)

المركز الثاني: محافظة الإسكندرية

المركز الثالث: محافظة القاهرة (أ)

المركز الرابع: محافظة الدقهلية