عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقرير مصور يرصد القصف العشوائي من قبل ميليشيات طرابلس للمناطق التي يقطنها المدنيين، حيث ذكر التقرير أنها تُعد محاولة بائسة من الميليشيات المسلحة في طرابلس من أجل استعطاف دول العالم لنجدتهم، من خلال اتهام الجيش الوطني الليبي أنه السبب وراء ذلك.

من ناحية أخرى، توعد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، كما ذكر أن المليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس نفذت هذا القصف العشوائي بصواريخ جراد وراجمات على ضواحي طرابلس.

وقدم المسماري، التعازي لأسر الضحايا، مضيفًا :" النصر قريب ليتخلص الشعب من هؤلاء الإرهابيين مثلما تخلصت منهم بنغازي ودرنة (شرق) والجنوب الليبي".