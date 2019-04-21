قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور حسن نافعة، أحد المعارضين للنظام السياسي في مصر، عندما وجد مشاركة كبيرة من الشعب المصري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اعترف بالمشاركة الكبيرة وقال "إحنا مجهزناش نفسنا كويس"، موضحًا أن المعارضة المصرية أعلنت أنها لم تستطيع التنسيق فيما بينهم حول الاستفتاء على التعديلات على الدستور.

وأضاف "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC": "كان نفسي أشوف عندنا معارضة منسقة وقوية، لأن بسبب مشاركة الشعب القوية في الاستفتاء في اليوم الأول جعلت فيه خناقات بين المعارضين".

ووجه الإعلامي، حديثه للمعارضة المصرية: "عاوز أقولكم حاجة، التصويت على تويتر وفيس بوك لا علاقة له بالتصويت على أرض الواقع".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

وبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.