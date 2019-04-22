أديب: تغريم شاب بالإمارات 250 ألف درهم بسبب "إنتي مش محترمة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أحد الشباب في دولة الإمارات أرسل رسالة لفتاة على "الواتس أب"، وتضمن في رسالته عبارة قاسية "إنتي مش محترمة"، موضحًا أن الفتاة توجهت على الفور لقسم الشرطة وحررت محضرا للتحقيق في الواقعة ومحاسبته.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "mbc مصر": "طبعا كلمة إنتي مش محترمة، رغم إنها غلط وقاسية فعلًا، بس فيه أقسى من كده وبنقوله عندنا وعادي جدًا، إحنا عندنا الشتيمة على السوشيال ميديا بتبقى بالأب والأم وآخر قلة أدب".

وأكد الإعلامي أن المحكمة حكمت لصالح الفتاة وغرَّمت الشاب الذي سّبها على "الواتس أب" مبلغا قدره 250 ألف درهم، مضيفًا: "الواد راح للمحكمة قالهم مش هقدر أدفع الفلوس قالوا له لا يبقى هي تتنازل عن بلاغها الأول".

وتابع: "لو عندنا في مصر اتحكم على واحد بـ10 آلاف جنيه بس على الشتيمة على الفيس بوك والواتس والحاجات دي، والله ما حد هيعملها أبدًا"، مستشهدًا بموقف عناصر الإخوان الذين حذفوا صور شارة رابعة من صفحاتهم على فيس بوك خوفًا من الغرامات والملاحقات.