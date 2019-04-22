من التريند للجان الاستفتاء.. فنانون أثاروا الجدل وجمعهم تعديل الدستور

"أي شاب خدم بالجيش هيحس الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي".. كلمات عبر بها محمد رمضان أحد أبرز النجوم على الساحة الفنية، خلال إدلائه بصوته الانتخابي في الاستفتاء على تعديلات الدستور، تعكس الحس الوطني له، خلافًا لما يثار حوله من جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص أعماله في التمثيل والغناء.. وكانت لشخصيات فنية أخرى نصيبا من التداول الكبير على "السوشيال"، حتى أصبحت أخبار بعضهم "تريند"، أظهروا كذلك خلال الاستفتاء مساندتهم لبلادهم، بعيدا عما يثار من آراء بشأن حياتهم الفنية والشخصية.. من بينهم إضافة إلى "رمضان" الفنانات "سمية الخشاب وشيرين ورانيا يوسف".

محمد رمضان يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

في لجنته الكائنة بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود، بحي الدقى، أدلى الفنان محمد رمضان "ملك اللقطة" دائمًا، بصوته، الأحد، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

في الآونة الأخيرة أصبحت إثارة الجدل لدى "رمضان" عادة، سواء كان بتصريحاته بأنه "نمبر وان" في المجال الفني، أو بأغنياته التي تحمل معاني التفاخر والتباهي، أو بحفلته التي ظهر فيها عاريًا على المسرح أمام الجمهور.

وعقب الإدلاء بصوته، عبر "رمضان" عن سعادته بالمشاركه في استفتاء تعديل الدستور، مؤكدًا أنه يتمنى الحال الأفضل للشعب المصري، وأن التصويت على استفتاء تعديل الدستور دور المواطنين.

"بعد خدمتي في القوات المسلحة الانتماء حبي لبلدي تضاعف، وأي شاب خدم بالجيش هيحس الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي"، بحسب حديثه مع قناة "ten".

سمية الخشاب تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بصحبة والدتها، حضرت الفنانة سمية الخشاب للإدلاء بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية لعام 2019، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة التربية الفكرية بالهرم.

سمية الخشاب أثارت الجدل مؤخرًا، وكانت أحد أبطال "التريند"، أولًا بأغنية "بتستقوى" التي طرحتها في مارس الماضي، لتناقش بها ضرب الرجل للمرأة، ومن بعدها طلاقها المفاجىء من المطرب أحمد سعد.

وقالت سمية الخشاب: "كان لازم أنزل وأشارك في تعديل الدستور لأن ده حقي كمواطنة، وحق بلدي عليا عشان استقرار مصر، وبقول لأي حد منزلش لازم تنزل وتشارك، لأن المشاركة في حد ذاتها شئ إيجابي، وإحنا بنخاف على بلدنا وعشان كده لازم ننزل ونشارك".

رانيا يوسف تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية

بزي رياضي أنيق، أدلت الفنانة رانيا يوسف، صاحبة "جدل الإطلالة دائمًا"، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس، بإحدى المدارس بالزمالك.

إطلالات رانيا يوسف الجريئة، تسببت في إثارة الجدل حولها الآونة الأخيرة، بداية من الفستان المثير الذي ارتدته خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أحدث أزمة كبيرة أحاطت بالفنانة رانيا يوسف، كما اتهمها البعض بنشر الرذيلة، فيما استمرت بعد ذلك في نشر صورها التي طالما أحاطها الجدل.

شيرين تصوّت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

برفقة زوجها، توجهت الفنانة شيرين إلى اللجنة المخصصة لهما حسب التوزيع الجغرافي، للإدلاء بصوتها على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مع الفنان حسام حبيب.

تصريحات غريبة، حولت شيرين من مطربة ناجحة، إلى فنانة مثيرة للجدل، تصدر اسمها الكلمات الاكثر رواجًا في الفترة الاخيرة ، بعدما صدرت منها خلال حفلاتها، وآخرها حفل غنائي في دولة البحرين ضمن مهرجان ربيع الثقافة.

حسام وشيرين قطعا رحلتهم في بيروت من أجل المشاركة في الاستفتاء، وحث المواطنين على المشاركة، مؤكدين أن المشاركة حق وواجب على كل مواطن تجاه بلده.