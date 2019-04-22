أخبار ماتفوتكش| السيسي يعزي في ضحايا سريلانكا.. وغلق الاستفتاء بالخارج

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يقدم تعازيه في ضحايا التفجيرات الإرهابية بسريلانكا

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعازي في ضحايا الأعمال الإرهابية التي حدثت في دولة سريلانكا، وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا، والتي لا تستهدف دولة بعينها، وإنما تستهدف الإنسانية كلها. وعلينا جميعا – كل في مكانه - أن نقف اليوم أمام مسؤوليتنا التاريخية تجاه هذه الأعمال المتجردة من كل معاني الإنسانية".

"الوطنية للانتخابات": انتهاء تصويت الخارج بإغلاق لجنة لوس أنجلوس غدا

قال المستشار محمود الشريف نائب الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجنة "لوس أنجلوس" ستكون اللجنة الأخيرة التي ستغلق أبوابها خارج مصر، وذلك في تمام السادسة من صباح الغد حسب التوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أنه بإغلاق هذه اللجنة يكون انتهى التصويت على الاستفتاء في الخارج.

مشاركة واسعة لكبار السن في "استفتاء المستقبل" باليوم الثاني.. "علشان بلدنا وأولادنا"

مُحملين بخبرات الحياة، مُتكئين على سواعد الأمل، شارك كبار السن، مشاركة واسعة، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في اليوم الثاني للتصويت بالداخل، رافعين شعار "واجب وطني من أجل حياة كريمة للأولاد والأحفاد".

الأقباط يحتفلون بذكرى تطهير المسيح للهيكل في القدس من التجار.. اليوم

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، فى كل كنائس الكرازة المرقسية، ببدء أيام مايعرف بـ"البصخة المقدسة"، والتي تستمر لمدة 3 أيام، ضمن "أسبوع الآلام"، وتمتنع الكنائس خلال أيام "البصخة" الثلاثة عن إقامة قداسات الصلاة على الموتى، أو رفع البخور، لكون "أسبوع الآلام" خاص بتذكر آلام المسيح وموته.

"العربية": مقتل 4 إرهابيين في هجوم شمال الرياض

أفادت قناة "العربية" أن الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي في الزلفي شمال الرياض تفيد بمقتل 4 مهاجمين، ووقع الهجوم الإرهابي على مركز مباحث الزلفي وهو مركز أمني تابع لأمن الدولة يقع شمال الرياض، وحمل مهاجمو المركز مسدسا ورشاشات وقنابل وعبوات بنزين.

سريلانكا.. ارتفاع ضحايا "تفجيرات القيامة" إلى 290 قتيلا و500 جريح

قالت الشرطة السريلانكية، صباح الاثنين، ارتفاع حصيلة التفجيرات، التي استهدفت عدة فنادق وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد، إلى 290 قتيلا و500 جريح، بحسب وكالة فرانس برس.

تصعيد في الكونجرس لبحث إمكانية "محاكمة ترامب وعزله"

أعلن نائب ديموقراطي بارز الأحد، أن حزبه سيقرر على الأرجح في غضون أسابيع إن كان التحرك لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب وعزله هو "المسار الأفضل للبلاد".

"الانتخابات" تنفي مد التصويت في الاستفتاء ليوم رابع

نفى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، مد التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليوم رابع.

المتحدث العسكري: قوات صاعقة للتدخل الفوري في أي مواقف طارئة بالاستفتاء

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المشاركة في تأمين الاستفتاء من الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات والتشكيلات التعبوية، بدأت بالانتشار والتواجد في كل المقرات الانتخابية بجميع المحافظات المصرية منذ الخميس الماضي.

تكريم داليا البحيري وأحمد فريد وهبة الأباصيري في ملتقى الإبداع

كرم مهرجان "ملتقى الإبداع"، في دورته الأولى، كلا من داليا البحيري، وأحمد فريد، وهبة الأباصيرى، وشريف بدر الدين، حيث أقيم الحفل، تحت إشراف المصمم العالمي عمرو حلمى.

ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في كارديف سيتي

واصل فريق ليفربول، لعبة القط والفأر مع منافسه مانشستر سيتي، على صدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوز الريدز بنتيجة 2-0 خلال المباراة، التي جمعته بكارديف سيتي، والتي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ35 من البريميرليج.