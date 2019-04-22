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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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طارق شوقي يتحدث عن مكونات مشروع بناء نظام تعليمي جديد

طارق شوقي يتحدث عن مكونات مشروع بناء نظام تعليمي جديد

من التريند للجان الاستفتاء.. فنانون أثاروا الجدل وجمعهم تعديل الدستور

من التريند للجان الاستفتاء.. فنانون أثاروا الجدل وجمعهم تعديل الدستور

أخبار ماتفوتكش| السيسي يعزي في ضحايا سريلانكا.. وغلق الاستفتاء بالخارج

أخبار ماتفوتكش| السيسي يعزي في ضحايا سريلانكا.. وغلق الاستفتاء بالخارج

سريلانكا.. ارتفاع ضحايا "تفجيرات القيامة" إلى 290 قتيلا و500 جريح

سريلانكا.. ارتفاع ضحايا "تفجيرات القيامة" إلى 290 قتيلا و500 جريح

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"الوطن" أمام مقر الإخوان المهجور.. وجيران "الجماعة": شاركنا بالاستفتاء

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للاستفتاء شعب يحميه: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى.. و«الوطنية» تُلغى راحة القضاة.. وتؤكد: المرأة تتقدم الصفوف.. والأقباط فى «أحد السعف»: «العيد بقى عيدين»

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