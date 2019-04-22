أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، عن ورورد عدد من الشكاوى عن نقل قيد عدد من الأسماء، من نقاباتهم الفرعية من خلال النقابة العامة دون علم نقابة القاهرة، وبم يرد إليها أي طلبات من الأعضاء الذين تم تغيير عضويتهم ولا اخلاءات طرف من نقاباتهم الفرعية.

وأكدت النقابة أنه جرى فحص الكشوف الواردة إليهم تحتوي على أسماء بعض الصيادلة الذي ليس لهم أي أرقام قيد فرعية خاصة بنقابة القاهرة.

وخاطبت النقابة اللجنة العامة للانتخابات، كما طلبت نسخة من كشوف الناخبين لكنها رفضت إرسال صورة طبق الأصل.

وطالبت الفرعية إلغاء نتيجة الانتخابات، والتحفظ على كشوف الناخبين وتحويل الأمر إلى النيابة العامة، معلنة عدم اعترافها بنتيجة الانتخابات التي تمت حتى تفصل النيابة العامة.