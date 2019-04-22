شهدت قطر تظاهرات واسعة نظمها عمال بناء ملاعب كأس العالم، احتجاجًا على سياسات الحكومة القطرية التعسفية ضدهم، وعدم الحصول على رواتبهم وانتهاك حقوقهم الآدمية وسوء أحوالهم المعيشية وغياب التأمين الصحي المناسب.

ودشن مغردون وسم "أعمال شغب في قطر"، تضامنًا مع حقوق العمال فيها، مشاركين فيه بآلاف التغريدات والصور والفيديوهات دعمًا لهم.

ونُشِرت صور لسيارات مُحطمة جراء التظاهرات والاجتجاجات، وتساءل المستخدمون باستنكار عن تجاهل قناة الجزيرة لهذه الأحداث.

وسخر المدون عبدالله عطيف، من قناة الجزيرة، الداعمة للنظام القطري، وكتب: "الجزيرة: السيارات تأخذ قيلولة ولا صحة للاحتجاجات".

#اعمال_شغب_في_قطر



عاجل قناة الجزيره :



السيارات تأخذ قيلوله ولا صحة للاحتجاجات pic.twitter.com/6GTB20QUrX — 3abdullatiff (@tivooalamrii) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وعلق أحمد الصرامي: "سوف يستعين نظام الحمدين بالقوات التركية لقمع هذه الاحتجاجات".

سوف يستعين نظام الحمدين بالقوات التركية لقمع هذه الاحتجاجات

#اعمال_شغب_في_قطر pic.twitter.com/nAdWaWgWr2 — أحمد الصرامي (@alsarem221) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

ونشر فيصل مقطع فيديو يعرض صورًا للتظاهرات، وعلق عليها قائلًا: "راتب ؟!!! أي انحطاط أخلاقي إنساني".

وكتب الشيباني: "المتذمرين من الوضع الداخلي التعيس بدأت في الظهور وفي تزايد مستمر.. نسأل الله أن يفرج كربتهم ويزيل هذا النظام الذي جثم على صدورهم سنوات طوال".

#اعمال_شغب_في_قطر أصوات القطريين المتذمرين من الوضع الداخلي التعيس بدأت في الظهور وفي تزايد مستمر .. نسئل الله أن يفرج كربتهم ويزيل هذا النظام الذي جثم على صدورهم سنوات طوال . — زائـر .. الشـيباني (@sa_4166) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

ونشر بندر الشائع صورًا للتظاهرات، وعلق عليها قائلًا: "بسبب عدم استلام رواتبهم وغياب التأمين الصحي لهم، العمال في قطر يتظاهرون، الجزيرة فين العمال أهم".

وكتب إبراهيم الشمري: "تنظيم الحمدين أذاق الشعوب العربية الويلات بدعمه للإرهاب والميليشيات والقتلة، اللهم عليك بتنظيم الحمدين وأذقهم من عذابك بالدنيا والآخرة".

#اعمال_شغب_في_قطر

تنظيم الحمدين اذاق الشعوب العربية الويلات بدعمه للارهاب والميليشيات والقتلة.

اللهم عليك بتنظيم الحمدين واذقهم من عذابك بالدنيا والآخرة. — ابراهيم الشمري (@pobde) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وكتب محمد: "إلى زوال يا من خربتم المنطقة العربية بأحلامكم المريضه عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".