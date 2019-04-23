أديب عن سلبيات الاستفتاء: "مش كتير.. بس فيه ناس بتحب تجامل"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المحافظات المصرية المتميزة في الحضور الكثيف في أي استحقاق دستوري أو نيابي أو رئاسي استمرت في التميز خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية الحالية، مثل المنوفية والدقهلية وبني سويف، وغيرهم من المحافظات.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن معظم محافظات الصعيد كان بها نسبة حضور جيدة للغاية، موضحًا أن البعض يقول إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان بها بعض السلبيات، وهذا صحيح.

وتابع: "أيوة.. كان فيه سلبيات وكان فيه إيجابيات، بس الإيجابيات طبعًا أكبر بكتير، والسلبيات لا تؤثر على قلب النتيجة النهائية"، ساخرًا: "أكيد فيه ناس بره اللجان كانت عاوزه تجامل".

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.