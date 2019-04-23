عمرو أديب يكشف مؤامرة الإخوان الجديدة بعد انتهاء الاستفتاء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية عندما أيقنت فشلها بعد مشاركة كثيفة من المواطنين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يروجون الآن شائعتين متضادتين، متابعا: "الأولى بتقول إن الدولة حشدت الناس غصب عنها وزقت الناس للجان غصب، والثانية بتقول إن الناس منزلتش".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر": "بعدما فشلوا في إقناع الناس بعدم النزول في الاستفتاء، دلوقتي عندهم خطط جديدة بيقولوا تعالى نبوظ النتيجة"، موضحًا أن عددًا من المعارضة المصرية تردد شائعات الإخوان حول "حشد الدولة المواطنين بالقوة للاستفتاء وفي نفس الوقت ليس هناك مشاركة".

وتابع: "لازم نرسى على حاجة يا إخوانا، هي الناس اتحشدت ولا محدش راح، أنا عن نفسي بشكر كل اللي نزل وقال نعم وكل اللي نزل وقال لأ، لأن المعارضة تبقى داخل الصندوق".

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.