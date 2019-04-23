قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يجرى تسجيل أي وقائع تزوير خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث إن كل لجنة صغيرة بها أكثر من 7 أشخاص، فتصبح مسألة التزوير صعبة ومعقدة للغاية.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر": "أنا حضرت انتخابات فيها تزوير، وعرفنا كان التزوير بيحصل إزاي، وطلعنا وقولنا وقتها"، موضحًا أن ما تشهده مصر من عملية الاستفتاء الحالية سواء في نسبة الحضور أو طريقة تنفيذ الاستفتاء جيدة للغاية.

وتابع: "قد إيه قالوا نعم وقد إيه قالوا لا، ده الهيئة الوطنية للانتخابات هتعلن عنه، الاستفتاء ده عشان نعرف رأي الناس".

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.