علق الإعلامي عمرو أديب، على الخلاف الذي نشب بين لاعبي ليفربول محمد صلاح، وجيمس ميلنر، على تسديد ركلة الجزاء، خلال المباراة التي جمعت بين ناديي ليفربول وكارديف سيتي، مساء الأحد بملعب "كارديف سيتي"، بعد تمسك جيمس ميلنر بتنفيذ ركلة جزاء وخطف الكرة من محمد صلاح الذي كان يستعد لتنفيذ الركلة، الأمر الذي أثار غضب بعض جماهير مصر وليفربول.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، "هذا تصرف أناني من ميلنر"، موجهًا حديثة لصلاح :" سيب للناس اللي حواليك حاجة، متخدش كل حاجة، كُن كبيرًا ، فيه ناس جايز تختلف معايا في الفكرة دي".

وتابع: "صلاح ظاهرة، الجماهير حاسة إن مفيش في الملعب غير مو صلاح، معلش يا فخر العرب، الناس اللي حواليك لازم تعيش، إنت قائد، ميلنر عاوز يرجع لمراته يقولها شوفي أنا عملت إيه، بدل ما تتخانق معاه وتقوله إنت يا ميلنر يا منيل شوف صلاح عمل إيه وإنت معملتش".