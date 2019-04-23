كشف مسئولي وزارة الآثار، اليوم، عن عثور البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة بمنطقة مقابر الأغاخان بغرب مدينة أسوان برئاسة الدكتورة باتريشيا بياسنتي على مقبرة أثرية منحوتة في الصخر لشخص يدعى tjt والتي تعود للعصر اليوناني الروماني.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه جرى العثور بداخل المقبرة على تابوت خشبي يحمل النص الهيروغليفي كاملا، والذي استطاعت البعثة من خلاله معرفة اسم صاحب المقبرة بالإضافة إلى نص لتقديم الشعائر والتراتيل الجنائزية لثالوث الإقليم الأول للمعبود خنوم وساتت وعنقت والمعبود حابي إله النيل.

وأشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن المقبرة تتكون من سلم يؤدي إلى حجرة جانبية عثر بها على تابوت منحوت في الصخر، وحجرة أخرى أمامية عثر بداخلها على مجموعة من المومياوات في حالة سيئة من الحفظ بالإضافة إلى 3 نيشات محفورة في الصخر.

ومن جهتها قالت الدكتورة باتريشيا بياسنتيني رئيس البعثة، إنه جرى العثور أيضا على العديد من المقتنيات الأثرية الهامة التي تعود إلى العصر اليوناني الروماني من ضمنها مجموعة كبيرة من الكارتوناج تتكون من كارتوناج لقدمين مرسوم عليهما صوابع قدمي صاحب المومياء الذي يرتدي صندلا ويظهر من خلاله أظافر مذهبة، وكارتوناج أبيض، وكارتوناج لغطاء رأس كامل والذي يظهر عليه قرص الشمس المجنح في الأعلى، بالإضافة إلى اثنين من الأقنعة الجنائزية المذهبة، وتمثالين صغيرين أحدهما بحالة جيدة من الحفظ لطائر البا الذي يمثل روح المتوفي وتظهر عليه جميع تفاصيل الزخرفة، ومجموعة كبيرة من الامفورات مختلف الشكل وإنائين من الفخار يحتويان على القار المستخدم في التحنيط.

وأضافت أن البعثة الأثرية قد انتهت أيضا من عمل خريطة كاملة للموقع عن طريق رفع معماري لعدد 226 مقبرة من مقابر المنطقة.