السيسي موجها الشكر للمواطنين: الشعب المصري أبهر العالم باصطفافه الوطني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب المصري بعد نزول والمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، قائلا إن الشعب أبهر العالم كله باصطفافه الوطني، وذلك حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.