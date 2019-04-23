هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشعب المصري العظيم بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمتضمنة مشاركة ما يزيد عن ٢٧ مليون مصري ومصرية ممن يحق لهم المشاركة السياسية، وموافقة 23 مليون و416 ألف بنسبة بلغت 88.83% على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري.

قال المفتي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الشعب المصري قال كلمته وفق قناعاته وضميره الوطني ومصلحة بلده.

وشدد مفتي الجمهورية على أن الموافقين والرافضين للتعديلات الدستورية جميعهم أبناء مصر لا يمكن التشكيك في وطنيتهم أو المزايدة على محبتهم لبلدهم، داعيا كافة الشعب المصري إلى العمل الجاد في كل المجالات بما يحقق مستقبل مشرق لبلدنا الحبيبة.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680 بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وأضاف "لاشين" أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة بعد موافقة الشعب عليها.