قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن النتائج التي انتهى إليها الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعني أن الديمقراطية مورست بشكلها الحقيقي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه النتيجة تعبر عن الاستفتاء، موضحًا: "في جولاتنا بالمحافظات قبل الاستفتاء، لمسنا هذه النسب وقابلنا الكثير من الموافقين وغيرهم من رافضي التعديلات".

وتابع: "طريق التعبير عن إرادة المصريين بالصندوق، ولن يأتي أي أحد بدون إرادة المصرييين .. مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو تعديل الدستور أو أي شيء آخر لن يأتي بدون إرادة الناس، مصر تُحكم بإرادة الناس".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680 بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وأضاف "لاشين" أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة بعد موافقة الشعب عليه.