عرضت "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا يرصد قيام الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بإجبار المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في المدينة، على المشاركة في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي.

وأوضح التقرير، أن إجبار اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، على دعم الجماعات المسلحة، يمكن أن يشكل جريمة حرب حاليا في ليبيا، حيث يوجد حوالي 6000 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز تحت سيطرة ميليشيات طرابلس.

وذكر أن الميليشيات المسلحة في طرابلس تجبر اللاجئين على القيام بأعمال التنظيف داخل معسكر الاحتجاز والقيام تحميل الأسلحة والعتاد الخاص بالقتال.