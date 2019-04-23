قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن المعارضة بالخارج مستوردة، تُسيء إلى الدولة وتحرض ضدها.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن المعارضة داخل مصر تدلي بآرائها بحرية، موضحًا: "عندنا معارضة وطنية بتقول رأيها وقتما وكيفما وفي أي وقت تشاء، ولم نسمع أن قُيِّدَت حرية شخص داخل الدولة المصرية".

وأشار إلى أن الجميع أبدوا آرائهم في مجلس النواب، خلا جلسات الحوار المدني المخصصة للتعديلات الدستورية، مردفًا: "حتى أن منهم من تطرف في الإدلاء برأيه، وكنا معترضين، ولكن لهم كل الاحترام، وأنا مع احترام كل من يقول رأيه على أرض مصر".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680 بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وأضاف "لاشين" أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة بعد موافقة الشعب عليه.