قال الإعلامي أحمد موسى، إن وسائل الإعلام الأجنبية والقطرية والتركية لم تؤثر على إرادة الناخبين المصريين، مشيدًا بمشاركتهم الواسعة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المصريون هزموا وسائل الإعلام القطرية والتركية والأجنبية ووقفوا مع الدولة المصرية".

وتابع: "هزمنا قطر وتركيا والإخوان والبريطانيين، والإعلام الإنجليزي الذي يهاجم مصر إخواني".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680 بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وأضاف "لاشين" أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة بعد موافقة الشعب عليه.