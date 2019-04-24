تواصل الأنشطة التحضيرية لـ"الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" بشرم الشيخ

استمرت أنشطة التحضير للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تنطلق غدا في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

وقال منسق المنتدي محمد ماباسا فال في ختام المنتدى، إنه يود أن يبعث برسالة حب لمصر قيادة وشعبا، معبرا عن إعجابه بالنجاح الذي تحقق، وقام بتكريم كل من وزارتي الخارجية والداخلية في مصر، ووجه الشكر لكل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي شاركت في عقد المنتدى.

واختتمت أمس الاثنين أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية التابع للجنة بمشاركة 120 مشاركا من 72 دولة بينها 55 دولة أفريقية وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس وفد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث (..... بيان الرئاسة)