بالفيديو| إعلاميون يتحدثون عن نجاح الاستفتاء: "قطار الإصلاح انطلق"

تحدث عدد من مقدمي برامج "توك شو" في الفضائيات المصرية عن نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور التي أعلنها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، وترصد "الوطن" بعض تعليقات الإعلاميين بشأن نجاح الاستفتاء.

الإبراشي: عدد الأصوات الرافضة للتعديلات الدستورية يحمل رسالة مهمة

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا إن عدد الأصوات التي صوتت بـ"لا" على الدستور نحو 3 ملايين مواطن، وهذا العدد يجب الوقوف عنده، فهو يحمل رسالة هامة تؤكد أن المناشدة للمشاركة لم تكن للتصويت بـ"نعم"، وإنما للإدلاء بالصوت.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الأصوات الباطلة تلفت الانتباه أيضا، حيث بلغ عددها أكثر من 800 ألف ناخبا، مشيرا إلى أن بعض الناس تعمدت إبطال صوتها لتوصيل رسالة بهذا الشكل.

أحمد موسى: الشعب السيد قال كلمته

علق الإعلامي أحمد موسي، على نجاح التعديلات الدستورية بأن الاختيار قد جاء من قبل الشعب وقال نعم، "خلاص خلصت الكلمة للشعب والشعب السيد قال كلمته وهو اللي عدل الدستور وكان ممكن يقول لأ بس هو قال نعم".

وأضاف "موسي" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد" أن المصريين قاموا بالاستفتاء على الدستور برقم تاريخي على مدى ثلاثة أيام "كنا متوقعين هذه الأرقام على أكبر أرقام في التاريخ وكان قدامنا تحدي"، موضحا أن ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ستنتهي في 2024 "عندنا 23 مليون مواطن قالوا للرئيس كمل لحد 2024".

وتابع: "مبروك ومليون مبروك.. رقم غير مسبوق وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر".

وأضاف "موسي" أن النتيجة النهائية للدستور قد خرجت بأفضل شكل لها "نعم ومليون نعم ومليون مبروك.. كتبتوا دستور وعدلتوا دستور جديد".

وأوضح أن التعديلات أصبحت نافذة ويحق للسيد رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر طبقا للمستشار لآشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات "27 مليون أكبر نسبة تصويت في تاريخ مصر من الخمسينات لحد النهارده".

لبنى عسل: نسبة المشاركة في الاستفتاء فاقت كل التوقعات

علقت الإعلامية لبنى عسل، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلة إن نسبة المشاركة في الاستفتاء فاقت كل التوقعات، مشيرة إلى أن جميع الخبراء قالوا إن الاستفتاءات لا تكون بها مشاركات بنسب عالية.

وأضاف "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الاستفتاءات دائما تكون غير أي انتخابات، وعدد المشاركة لا يكون كبير مثلما يحدث في الانتخابات، متابعة: "كنا شايفين الإقبال ومتوقعين أن النسبة متكنش كبيرة، لكن الشعب المصري أكد أنه قوي وواعي وجميل".

عمرو عبدالحميد: قطار الإصلاح السياسي غادر محطة الاستفتاء

الإعلامي عمرو عبد الحميد، هنأ الشعب المصري بالتعديلات الدستورية الجديدة، موضحًا أن قطار الإصلاح السياسي غادر محطة الاستفتاء بعد الموافقة على التعديلات الدستورية، لينطلق نحو مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج " رأي عام"، على قناة "ten"، أن الاستفتاء على تعديلات الدستور كان ضرورة لمزيد من الإصلاح السياسي.

أسامة كمال: احترام كامل لكل مواطن

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بمشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستورمقدمصا الشكر لكل مواطن نزل الاستفتاء، و للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ولكل الجهات اللى ساعدت سواء من قوات الجيش أو الشرطة.

وأضاف اثناء تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "بأشكرهم على المشهد المشرف والمحترم والطريقة الاحترافية اللى أديرت بيها عملية الاستفتاء على التعديلات".

وتابع كمال"تجربة عكست الجدية فى آداء العمل بكل تفاصيله، الجدية اللى كانت واضحة فى كل التفاصيل والتوقيتات، جدية فى إدارة العملية بره مصر وجوه مصر، بنفس الاهتمام، بنفس الحماسة، نفس الاهتمام بغض النظر عن قوة التصويت وعدد المواطنين، سواء فى الأحياء الراقية أو الأحياء الشعبية".

واردف كمال"عملية احترافية ممكن نلخصها إنها جدية فى العمل واحترام كامل لكل مواطن ف كل مكان مهما كان صغير".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 88.83% ورفض 11.17%.

وقال "لاشين" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء الثلاثاء، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، بنسبة مشاركة 44.33%.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة 26 مليونا 362 ألفا 421 صوتا بنسبة 96.94%، أما الباطلة بلغت 831 ألفا و172 صوتًا بنسبة 3.06%.

وأعلن أن عدد الموافقين على التعديلات بلغت 23 مليونا و416 ألفا 741 صوتا بنسبة 88.83% من عدد الأصوات الصحيحة، أما عدد غير الموافقين بلغت 2 مليون و945 ألفا و680 صوتا بنسبة 11.17%.