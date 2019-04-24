رصدت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، في تقرير مصور لها، تحالف ميليشيات طرابلس في ليبيا مع ميليشيات أخرى في صبراتة ومصراتة والزنتان والأمازيغ وزليتن والزاوية والخمس، حيث تسعى هذه الجماعات لتوسيع "دائرة الشر" ضد الجيش الوطني الليبي والمدنيين.

وتضم ميليشيات طرابلس مجموعات إرهابية، هي ميليشيا منطقة تاجوراء، وميليشيا النواصي، وميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، وميليشيا قوة الردع، وميليشيا المدينة القديمة، وميليشيا أبو سليم، وميليشيا القوة المتحركة جنوزر، وميليشيا فرسان جنزور.

وتسعى تلك الميليشيات إلى عرقلة جهود الجيش الليبي والاستمرار في عمليات النهب وانتهاك حقوق الشعب الليبي، كما تسيطر عدة ميليشيات على منطقة تاجوراء، تناصر التيار المتشدد وتأوي العناصر الفارة من المواجهات مع الجيش في المنطقة الشرقية، ومن أبرز عناصرها الإرهابي زياد بلعم.