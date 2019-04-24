«القومى للسكر والغدد الصماء»: مبادرة «100 مليون صحة» وفَّرت قاعدة بيانات دقيقة عن المصابين

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن مرض السكر يعتبر المرض الأول فى مصر، لافتاً إلى أن مبادرة «١٠٠ مليون صحة» تساعد فى توفير قاعدة بيانات تساعد فى معرفة نسب مصابى مرض السكر فى مصر بشكل دقيق.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الثامن للمعهد القومى للسكر والغدد الصماء، الذى عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور أكثر من 500 طبيب.

"الحفناوى": 8 ملايين مصاب بمرض السكر فى مصر.. والدولة تسعى لتقليص هذا الرقم

وقالت د. ريهام غلاب، مدير المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض غير السارية، إن الأمراض غير السارية تسبب ٨٤٪ من معدل الوفيات فى مصر، وأن المبادرة ستعمل على إعادة رسم الخريطة الصحية لمصر وزيادة عدد مراكز علاج الضغط والسكر، ونسبة إصابته فى الحضر أكثر من الأرياف.

وأكدت أنه تم الكشف على 12.5 مليون طفل خلال مبادرة الرئيس للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، وأن مبادرة 100 مليون صحة كشفت عن أن هناك ٢ مليون و٥٥٢ ألفاً محتملاً إصابتهم بالسكر، و١٠ ملايين ٣٥٨ ألفاً مصابين بالضغط، و١٩ مليوناً و٥٦١ ألفاً مصابين بالسمنة، وتمت إحالتهم إلى 302 مركز إحالة على مستوى الجمهورية للعلاج.

وشهد الدكتور هشام الحفناوى، مدير المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، تخريج أول دبلومة متخصصة فى أمراض السكر الذى وصل عددهم إلى 40 طبيباً متخصصاً فى مرض السكر على مستوى محافظات الجمهورية.

كما قام مدير المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، بتكريم عدد من القيادات الشابة ممن شاركوا فى مبادرة الرئيس «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس «سى» والأمراض غير السارية، وعلى رأسهم كل من الدكتورة مى غلاب، مدير مبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض غير السارية.

وأكد «حفناوى» أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وصول عدد المواطنين المصابين بمرض السكر فى مصر إلى 8 ملايين، مشدداً على عمل وزارة الصحة على تقليل هذا العدد خلال الفترة المقبلة.

وتدور فعاليات المؤتمر حول نتائج حملة «100 مليون صحة» ونسب إصابة المصريين بالسكر بها، وكذلك كيفية صيام مرضى السكر خلال شهر رمضان، بالإضافة لآخر الأبحاث والدراسات فى مجال مرض السكر وعلاقته بأمراض القلب وضغط الدم ومشكلات الكلى والكبد والقدم السكرى، ويناقش الجديد فى العلاج من خلال محاضرات علمية على مدار يومين ومن خلال أربعين محاضرة علمية وبحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين من الهيئة والجامعات المصرية المختلفة.

كما سيتناول المؤتمر من خلال 15 جلسة علمية بواقع 40 محاضرة العديد من الموضوعات العلمية ومنها الأبحاث العلمية التى تمت خلال الفترة السابقة فى المعهد، حيث إن معهد السكر يهتم دائماً بعمل الأبحاث التى تخص مرضى السكر من حيث الاكتشاف المبكر للمرض ومضاعفاته.