قال الدكتور وائل عبدالرازق، نائب مدير مبادرة "حملة 100 مليون صحة" وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن أي مقيم على أرض مصر من حقه التقدم للحصول على خدمة الكشف عن فيروس سي وتلقي العلاج، موضحًا أن كل الأجانب مرحب بهم في كل نقاط المسح على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن عدد نقاط المسح الخاصة بالحملة 307 في كل الجمهورية، مؤكدًا أن كل ضيف على أرض مصر عليه التقدم بما يثبت أنه لاجئ، أو طالب لجوء، أو مقيم إقامة عادية من أجل الحصول على الخدمة.

وأشار نائب مدير مبادرة "حملة 100 مليون صحة"، إلى أنه من حق أي مقيم في مصر التقدم للخدمة بذهابه لنقطة المسح بتلك الأوراق، وعمل مسح طبي خاص بفيروس سي، وإذا كُشف عن إصابته بالفيروس يتم توجيه لوحدة العلاج من أجل تلقي العلاج المناسب.