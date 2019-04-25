شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمرًا صحفيًا، أعدته شركة "انترو انيرجي"، بالاشتراك مع شركة "جيلا التوكل إلكتريك"، و"شنايدر إلكتريك"، بدء المرحلة الأولى من مشروع افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ، بقدرة 5 ميجاوات، بالتعاون مع شركتي "جيلا التوكل إلكتريك"، و"شنايدر إلكتريك"، انطلاقًا من إستراتيجيتها التطلعية لإنشاء منصة متكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة.

وقال اللواء خالد فودة، بحسب بيان اليوم، إن المحطة تعمل بقدرة حالية تبلغ 5 ميجاوات وتغذي الشبكة القومية للكهرباء بطاقة قدرها 10 جيجاوات / ساعة، ومما يساعد على تغطية أكثر من 2000 وحدة سكنية مع تقليص البصمة الكربونية بما يصل إلى 3506 طنًا سنويًا، وهو النجاح الذي سيعمل بدوره على تعزيز إستراتيجية الدولة في تطوير حلول الطاقة المتجددة بهدف الوصول لإنتاج 20% من إجمالي الطاقة من المصادر النظيفة بحلول عام 2022.

وأكد أن هذه المحطة تعد المرحلة الأولى من مشروع حقل إنتاجي متكامل للطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات، على أن يتم تشغيل المحطة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من نظام تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه سيسعى للوصول بالمشروع لإنتاج 40 ميجاوات، مقدما الشكر للشركة لإنارتها قرية أبو غراقد بأبوزنيمة بالطاقة الشمسية كإهداء من الشركة بتكلفة تقرب من 5 ملايين جنيه.

وأعرب ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة بشركة "انترو انيرجي"، عن سروره بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية في شرم الشيخ، باعتباره باكورة توسعات الشركة في مجالات وتطبيقات الطاقة المتجددة.

وأكد على نجاح المشروع في تغذية الشبكة القومية للكهرباء بقدرة 5 ميجاوات، حيث أنه يعد حجر الزاوية لبناء منظومة ضخمة ومتكاملة في قطاع الطاقة المتجددة على الساحة الإقليمية.

وأضاف أن تركيز الشركة على الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة لا يستهدف فقط تنويع أعمال ومشروعات الشركة في قطاع الطاقة والتوسع في قطاع الخدمات والمرافق الذي يشهد نموًا مطردًا في مصر، وإنما أيضًا القيام بدور وطني ملموس للمساهمة في تنمية شبكة الكهرباء القومية

ومن جانبه قال محمد عمر توكل رئيس مجلس الإدارة بشركة "جيلا التوكل إلكتريك"، إن الجهود المتضافرة لإتمام هذا المشروع جاءت بمردود إيجابي ملموس على حياة العديد من المواطنين وكذلك المشروعات التجارية في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وأضاف أن استمرار العمل على المراحل المقبلة من المشروع سوف يجني ثمارها آلاف المواطنين في المستقبل القريب.

وتابع: "على مدى السنوات القليلة الماضية، برزت جيلا كشركة رائدة في قطاع الطاقة الشمسية، حيث تعمل كشريك ملتزم برؤية مصر لاستخدام الطاقة النظيفة تنطلق أعيننا على توسيع محفظتنا المحلية والإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط لخدمة ملايين الأشخاص ودعم الجهود العالمية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة رقم 7 ".