نشرت وزارة الدفاع المصرية عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، 5 بروموهات لاحتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.

ويظهر في الـ"برومو" الثالث، مشاهد حقيقية من حرب أكتوبر وأجزاء من خطاب النصر للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على جرأة الرئيس السادات في قراره بخوض حرب أكتوبر.

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الخميس، الموافق 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، ويعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة في تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، وشهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، واستطاع فيها الجيش المصري تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء في مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.