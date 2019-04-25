نشرت وزارة الدفاع المصرية عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، 5 "برومو" لاحتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.

ويظهر في الـ"برومو" الرابع، اللواء أركان حرب محمد الششتاوي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، يتحدث عن حرب أكتوبر التي قامت لتحرير الأرض وتحقيق السلام.

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الخميس، الموافق 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، ويعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة في تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، وشهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، واستطاع فيها الجيش المصري تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء في مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.