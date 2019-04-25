أعادت شرطة كولومبو في سريلانكا فتح طريق المطار بعد رفع التحذير من سيارة مشبوهة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

كانت شرطة كولومبو أغلقت طريق الدخول إلى المطار الرئيسي بعد رصد سيارة مشبوهة في ساحة انتظار قريبة من المطار.

كانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، الأحد الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا بأن 6 تفجيرات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين آخريين قريبتين من العاصمة، إحداهما إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.