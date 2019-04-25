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خريجو «دور الأيتام».. قصص نجاح تتحدى «النظرة القاتلة»

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وزير الإسكان: الوزارة تنفذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء باستثمارات 5.72 مليار جنيه

وزير الإسكان: الوزارة تنفذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء باستثمارات 5.72 مليار جنيه

عاجل| السيسي يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء: كل عام وشعب مصر بخير

عاجل| السيسي يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء: كل عام وشعب مصر بخير

عاجل| السيسي: نحاصر الإرهاب ونرسي التنمية بالجهد والصبر

عاجل| السيسي: نحاصر الإرهاب ونرسي التنمية بالجهد والصبر

السيسي: يوم تحرير سيناء علامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم

السيسي: يوم تحرير سيناء علامة فارقة في تاريخ شعبنا العظيم

عاجل| السيسي: سيناء أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا

عاجل| السيسي: سيناء أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا

هيئة الأوقاف بالتعاون مع "الأولى" تطرح وحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان و السادات

هيئة الأوقاف بالتعاون مع "الأولى" تطرح وحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان و السادات

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