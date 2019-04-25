أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الاستنفار الأمنية القصوى، استعدادا لانطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول لسباق الهجن، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتور علي مصلحي وزير التموين والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنّ مدينة شرم الشيخ أنهت استعداداتها الخاصة بانطلاق السباق على المستويين التنظيمي والأمني، وجرى استقبال الوفود المشاركة في المهرجان، وتأمين مداخل ومخارج المدينة، فضلا عن الانتشار الأمني الثابت والمتحرك في شتى أنحاء المدينة لتأمين الضيوف، مع تمركز قوات الانتشار السريع في شوارع المدينة لتأمين الفعاليات.

وأكد فوده أنّه جار إعلان حالة الاستنفار الأمني، وهناك إجراءات أمنية مشددة بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى مدينة طابا، وتتم عمليات الفحص لهوية الوافدين والمغادرين للمحافظة، فضلا عن عمليات التفتيش الدقيقة، وتكثيف الحملات التمشيطية في الوديان والتجمعات البدوية، موضحا أنّ مدينة شرم الشيخ مراقبة بـ700 كاميرا، وجار ربطها بمركز تحكم أمني على أعلى مستوى.