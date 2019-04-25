انطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الأول لسباق الهجن بمدينة شرم الشيخ، اليوم، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

كما حضر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني واستعراضات غنائية وطنية لطلاب مدارس شرم الشيخ، وعرض بالمزمار للخيول العربية.

وهنأ محافظ جنوب سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء، موضحا أن افتتاح المضمار في ذكرى تحرير سيناء دليل على أهمية سيناء في قلب الجميع، وأن رياضة الهجن موروث ثقافي مهم لأهلها.

وقال محافظ جنوب سيناء إن هذا الحدث عالمي حيث اشترك فيه العديد من الدول الأوربية والعربية والأفريقية بما يعادل 500 متسابق، كما حرصت الأفواج السياحية الزائرة للمدينة على حضور السباق.

ورحب المحافظ بجميع الوفود المشاركة من الدول الأوربية والعربية والأفريقية، ودعا جميع محبي رياضة الهجن إلى إقامة سباقات الهجن على أرض محافظة جنوب سيناء.