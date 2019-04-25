قال الدكتور محمود لطفي صقر، مدير مركز سموم عين شمس، إن سم الفسيخ يُعد من أخطر أنواع السموم الموجودة في العالم، موضحا أن مشكلة الفسيخ تكمن في طريقة تصنيعه لأن هناك نوع معين من البكتيريا يفرز نوع من السموم خاصة في غياب الهواء.

وأضاف "صقر"، خلال حواره في برنامج "صوت الناس"، الذي يُعرض على قناة "المحور"، أن السم الذي تفرزه هذه البكتيريا من أخطر السموم على مستوى العالم، ومن أخطر السموم التي تعرف عليها الإنسان على وجه الأرض، وتستخدم في الحروب.

وأشار إلى أن الفسيخ يكون مجهول المصدر والتصنيع، وذلك على عكس المعلبات عمومًا مثل "التونة" تكون معقمة لأنها مصنعة في مصانع مصرح بها.