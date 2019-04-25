قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن معركة تحرير طرابلس معركة الشعب والجيش، موجهًا الشكر لكل القبائل والمناطق والبلديات التي أصدرت بيانات لتأييد عملية تحرير طرابلس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، للحديث عن آخر تطورات عملية تحرير العاصمة طرابلس، أن المعاركة مستمرة ولا تتوقف، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الليبية في مناطق عين زارة واليرموك وكوبري المطار تتقدم بشكل جيد على الأرض اعتمادًا على المشاة.

وتابع أنه جرى الاعتماد على المشاة في هذه المناطق ولم يتم اللجوء إلى دعم القوات المدفعية حفاظًا على أرواح المواطنين والسكان المحليين.