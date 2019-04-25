المسماري: الجيش الليبي تمكن من السيطرة على ترهونة حتى طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش استهدفت الإرهابيين بغارات جوية في منطقة تاجورة، مشيرًا إلى أنها استهدفت مخزن ذخيرة وتجمعات لآليات عسكرية، بالإضافة إلى وحدات العدو الهاربة في منطقة العزيزية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، للحديث عن آخر تطورات عملية تحرير العاصمة طرابلس، أن الطريق من منطقة ترهونة حتى طرابلس يقع تماما تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية.

وتابع أن قوات الجيش الليبي تتبع قواعد الاشتباك وتعليمات القيادة العليا للقوات المسلحة، مؤكدًا أن الجيش الليبي يحقق تقدمًا ممتازًا على جميع الميليشيات الإرهابية على كافة محاور معركة تحرير طرابلس.

وأكد أنه لم تُسجل لقوات الجيش الليبي أي خطأ ضد المدنيين، منبهًا إلى تسلل بعض المجرمين خلف القوات المسلحة وتنفيذهم لأعمال خارجة عن القانون مثل السرقة والتخريب لتشويه صورة الجيش الليبي.