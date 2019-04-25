تحكيم 4 مشروعات تخرّج فى «إعلام».. وتكريم «مسلم»

«دواير.. خيط وإبرة.. لف ودوران.. ملاذ»، عناوين 4 مجلات من بين مشاريع تخرّج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بعضها أخذ شكل المجلة العامة والأخرى متخصصة، سواء فى المجال النفسى، أو تتناول مشكلات خاصة بالنقل والمواصلات وأوضاع المرور فى الشارع المصرى، بينما تنوعت إصداراتها ما بين الأسبوعى والشهرى.

كان قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قد نظم حفلاً لتحكيم مشروعات التخرج لطلاب القسم، أمس، بحضور متخصصين فى العمل الصحفى، على رأسهم محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، وعدد من أساتذة الصحافة، لتحكيم المشاريع الطلابية.

وقال الدكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، إن القسم يؤهل الطالب للعمل الصحفى، من خلال مشروع تخرج، يكسبه مهارة التعامل مع الفنون الصحفية المختلفة، فضلاً عن المشاركة ضمن فريق عمل من المحررين، لافتاً إلى حرص الكلية على إعداد صحفى شامل يمتلك كافة الأدوات الحديثة للتعامل مع سوق العمل الصحفى بمتطلباتها كافة.

وأضاف «خليل» لـ«الوطن» أن الطلاب خلال دراستهم بالسنة النهائية، يُطلب منهم أكثر من مهمة فى إطار مشروع التخرج، منها إعداد ملفات تنشر بصحيفة صوت الجامعة، والمشاركة بموضوعات فى مجلة الجامعة، التى تصدر شهرياً، إلى جانب إصدار مجلة صحفية، على أن يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل، تضم المجموعة الواحدة من 10 إلى 12 طالباً، مع تقديم تقارير مصورة.

وعن المعايير التى على أساسها يتم تحكيم مشروعات الطلاب، أوضح رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، أنه ينظر للمشروعات من خلال أسلوب المجلة، وتجهيزها ومدى التكامل بين الموضوعات الصحفية المختلفة، وهل تتناسب الموضوعات مع الجمهور المستهدف، فضلاً عن الأمور الفنية الخاصة بالمجلة، بهدف تحديد نقاط الضعف والقوة أمام الطلاب، مؤكداً أن جميع الطلاب حققوا إنجازات جيدة، ومن بينهم أسماء سيكون لها شأن فى المستقبل.

منحت كلية الإعلام جامعة القاهرة، محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، درع كلية الإعلام، تكريماً له على مشاركته المثمرة فى تحكيم مشروعات تخرُّج قسم الصحافة العام الحالى وخلال أعوام سابقة.

وقال رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، إن «مسلم» هو ابن لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وضيف دائم التواصل، فضلاً عن مشاركته بفعاليات الكلية المختلفة، وهو ليس بعيداً عن العمل الأكاديمى، فهو حاصل على درجة الماجستير، وفى طريقه للحصول على «الدكتوراه».